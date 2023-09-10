Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає Михайла Мудрика дуже перспективним футболістом із великим майбутнім.

"Вокер показав майстерну гру в обороні, опікуючи дуже хорошого вінгера. Багатьом тренерам зрозуміло, що потенціал Мудрика оцінюється дуже високо, незважаючи на проблеми, з якими йому довелося зіткнутися.

Челсі ще доведеться розкрити цей потенціал, але здається очевидним, що в команді є гравець, з яким можна працювати і який може досягти вершини", – наводить слова Саутгейта Football.London.

Раніше повідомлялося, що Шахтар отримає п'ять млн євро, якщо Челсі виграє АПЛ або Лігу чемпіонів.