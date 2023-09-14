Англія

Французький форвард прибув на тренування о 08:55 ранку, хоча воно розпочиналося об 11:30.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль у четвер, 14 вересня, переплутав час початку тренування своєї команди у рамках підготовки до п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона.

Як повідомляє Daily Mail, 27-річний француз приїхав на тренувальну базу Каррінгтон на своєму Mercedes G Wagon о 8:55 ранку, але невдовзі після цього о 8:59 ранку він поїхав назад.

Зазначається, що Марсьяль переплутав час початку тренування. Він у Манчестер Юнайтед різний: у понеділок — о 12:30, а у вівторок – о 9 ранку. У четвер гравці почали прибувати на тренувальну базу приблизно з 11:30 ранку.

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед — Брайтон відбудеться 16 вересня о 17:00 на стадіоні Олд Траффорд.