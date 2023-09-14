Англія

Лондонський клуб продовжив контракти з двома своїми лідерами півзахисту.

Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контрактів із двома своїми провідними гравцями: опорним півзахисником Жоау Паліньєю та центральним хавбеком Гаррісоном Рідом.

28-річний португалець Палінья, який наприкінці літнього трансферного вікна був близький до переходу в мюнхенську Баварію, підписав нову угоду з "дачниками" до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

28-річний англієць Рід продовжив контракт із Фулгемом до літа 2027 року. З ним також передбачена можливість пролонгації угоди ще на одну кампанію.

Раніше повідомлялося, що мюнхенська Баварія взимку повернеться до спроб підписати Жоау Палінью.