Німеччина

Мюнхенський гранд не втратив предметний інтерес до португальського опорника, незважаючи на те, що його трансфер не встигли оформити влітку.

Опорний півзахисник та лідер лондонського Фулгема Жоау Палінья в останній день літнього трансферного вікна був за крок від того, щоб стати новим гравцем мюнхенської Баварії, проте цей перехід у підсумку не встигли завершити через брак часу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, чинний чемпіон Німеччини не втратив свого предметного інтересу до підписання 28-річного португальця, тому планують повернутися до цієї справи вже у січні, визначивши хавбека Фулгема своєю головною трансферною ціллю.

Відзначається, що в Баварії сподобалося відношення та поведінка Паліньї, незважаючи на утворений хаос щодо його майбутнього в дедлайн трансферного вікна.

Найближчими місяцями боси "червоних" повернуться до конкретних дій, щоб повністю узгодити перехід португальця вже цієї зими.

Минулого сезону Жоау Палінья у 40 матчах за Фулгем забив 4 голи та заробив 14 жовтих карток, ставши одним із головних відкриттів АПЛ після свого трансферу з лісабонського Спортінга рік тому за 20 мільйонів євро.