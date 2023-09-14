Англія

Англійський фулбек прокоментував продовження контракту з "містянами".

Напередодні стало відомо про те, що правий захисник Кайл Вокер продовжив контракт із Манчестер Сіті до літа 2026 року.

33-річний англієць поділився емоціями від своєї нової угоди з "містянами".

"Я дуже радий підписати нову угоду. Моє майбутнє з Манчестер Сіті, і це найкращий крок для мене.

Я насолоджувався кожною миттю останніх шести років у цьому фантастичному клубі. У мене чудовий тренер, чудові товариші по команді та персонал, і наші вболівальники найкращі. Я відчуваю підтримку на кожному рівні.

Требл — це те, що я ніколи не забуду, і ми готові йти знову і намагатися виграти більше трофеїв. Я радий продовжувати працювати в клубі, який щороку змагається за трофеї, і я не можу дочекатися, щоб побачити, що принесуть нам наступні кілька років", — цитує слова Кайла Вокера офіційний сайт Манчестер Сіті.



Зазначимо, що Кайл Вокер виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року.

З того моменту він провів у футболці "містян" 260 матчів, у яких він забив 6 голів та віддав 18 результативних передач, вигравши Лігу чемпіонів (1), АПЛ (5), Суперкубок УЄФА (1), Кубок Англії (2), Кубок ліги (4) та Суперкубок Англії (2).