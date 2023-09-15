Англія

Австралієць прокоментував ситуацію, в якій опинився гравець його команди.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу розповів, що клуб надає своїм гравцям будь-яку необхідну допомогу, передає видання The Athletic.

Нещодавно нападник "шпор" і збірної Бразилії Рішарлісон заявив, що потребує психологічної допомоги. Постекоглу висловився стосовно ситуації, в якій опинився гравець і підтримав його.

"Що б не було потрібно Ріші (Рішарлісону), ми допоможемо йому", — підкреслив австралійський спеціаліст.

Він також пояснив, що його роль полягає у тому, щоб переконатися, що потрібно кожному гравцеві.

"Іноді це елементарні речі, як-от допомога з харчуванням або переїздом", — каже Постекоглу.

Визнаний найкращим тренером серпня в АПЛ керманич "шпор" думає, що іноді гравці можуть опинитися у пастці, думаючи, що їхнє життя має бути ідеальним через положення, в якому вони перебувають.

"Я скажу, що ні в кого немає ідеального життя. Іноді ми дивимося на футболістів, які роблять щось добре та думаємо, що у них є всі необхідні гроші і це ідеальне життя. Але це не робить тебе застрахованим від самого життя", — зазначив австралієць.

Постекоглу не думає, що хтось не розуміє проблем психічного здоров'я у футболі, але вважає, що їх ігнорують.

"Він футболіст, у нього є гроші, тож на що йому скаржитися?" Але звісно він теж скаржиться. Футболіст також повинен розуміти, що досконалості у житті не буває. Є багато людей, які, як ми вважаємо, мають усі переваги в житті, але вони досить нещасливі. Її (досконалості) не існує, і це питання, яке більша частина людей розуміє, але іноді ми вирішуємо ігнорувати його", — додав головний тренер Тоттенгема.