Англія

Бразилець потребує допомоги спеціаліста

Форвард збірної Бразилії та Тоттенгема Рішарлісон розповів, що має намір отримати кваліфіковану психологічну допомогу на тлі кар'єрних невдач.

"Я повертаюся до Англії. Хочу отримати психологічну допомогу, звернутися до психолога, щоб він попрацював над моєю свідомістю. От і все. Я повернуся сильніше. Вірю, що потраплю до складу збірної Бразилії на наступні матчі. Працюватиму заради цього. Потрібна лише хороша серія у Тоттенхемі. Цього тижня я сяду і поговорю. Потрібна хороша серія, треба зловити ритм гри, і все налагодиться", – сказав Рішарлісон.

У п'ятницю нападник плакав на лаві запасних після заміни у матчі кваліфікації ЧС-2026 між збірними Бразилії та Болівії (5:1).

Раніше повідомлялось, що Аль-Іттіхад розглядав Рішарлісона в якості альтернативи Салаху.