Англія

Норвезький хавбек фактично підтвердив, що має намір залишитися у таборі "канонірів".

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що лондонський Арсенал домовився про продовження контракту зі своїм капітаном та атакуючим півзахисником Мартіном Едегором.

24-річний норвезький плеймейкер прокоментував ці чутки у пресі.

"Мені нема чого сказати, крім того, що я дуже щасливий в Арсеналі, і сподіваюся, що зможу залишитися тут надовго", — цитує слова Мартіна Едегора Fotball Norge.

У минулому сезоні Мартін Едегор провів за "канонірів" 45 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 15 голів та віддав 8 асистів.