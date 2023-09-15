Англія

Нова угода з 24-річним норвежцем буде розрахована до літа 2027 року.

Капітан та півзахисник Арсеналу Мартін Едегор продовжить виступати у складі "канонірів". Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" домовилося з 24-річним норвежцем про продовження угоди до літа 2027 з можливістю продовження ще на один сезон.

Чинний контракт футболіста із Арсеналом розрахований до літа 2025 року. Мартін перебрався до складу "канонірів" з Реалу за 35 мільйонів євро – це було влітку 2021 року.

Цього сезону Едегор провів п'ять матчів, у яких забив два м'ячі.