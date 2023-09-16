Англія

У минулому сезоні англійський хавбек провів за містян всього 599 хвилин у 22 матчах.

Центральний півзахисник Калвін Філліпс після свого переходу з Лідс Юнайтед до Манчестер Сіті за 49 мільйонів євро влітку 2022 року наразі не виправдовує свій трансфер.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола заявив, що повністю розраховує на 27-річного англійця.

"Калвін Філліпс вирішив залишитися після того, як ми обговорили його майбутнє всередині команді — також розглядали варіанти щодо оренди.

Як хороший хлопець, який приймає все і залишається, це вітається. Він має бути готовий — Калвін буде важливим для нас", — цитує слова Хосепа Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що у своєму наступному матчі Манчестер Сіті зіграє у гостях із Вест Гемом. Цей поєдинок відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 17:00. Читайте анонс на нашому сайті.