Англія

"Каноніри" продовжують працювати над новими контрактами своїх лідерів.

Бен Вайт отримає новий контракт із Арсеналом, незважаючи на те, що діюча угода розрахована до літа 2026 року. Про це повідомляє інсайдерський твіттер DeadlineDayLive.

Англієць перейшов до Арсеналу з Брайтона у 2021 році за 50 млн. фунтів стерлінгів. З того часу його гра стала набагато сильнішою та стабільнішою, що дозволило йому поїхати на катарський Мундіаль у складі збірної Гарета Саутгейта. Тож зовсім не дивно, що керівництво лондонців хоче якомога швидше переподписати контракт зі своїм універсальним захисником.

У сезоні 2023/24 Бен Вайт в футболці Арсеналу прийняв участь у 4 зустрічах.