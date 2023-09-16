"Каноніри" продовжують працювати над новими контрактами своїх лідерів.
Бен Вайт, Getty Images
16 вересня 2023, 17:13
Бен Вайт отримає новий контракт із Арсеналом, незважаючи на те, що діюча угода розрахована до літа 2026 року. Про це повідомляє інсайдерський твіттер DeadlineDayLive.
Англієць перейшов до Арсеналу з Брайтона у 2021 році за 50 млн. фунтів стерлінгів. З того часу його гра стала набагато сильнішою та стабільнішою, що дозволило йому поїхати на катарський Мундіаль у складі збірної Гарета Саутгейта. Тож зовсім не дивно, що керівництво лондонців хоче якомога швидше переподписати контракт зі своїм універсальним захисником.
У сезоні 2023/24 Бен Вайт в футболці Арсеналу прийняв участь у 4 зустрічах.
Раніше повідомлялося
, що капітан "канонірів" підписав новий контракт з клубом.