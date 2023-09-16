Англія

У Тен Гага проблеми не тільки з Санчо.

Манчестер Юнайтед має найгірший старт за час виступів у АПЛ.

Команда Еріка тен Гага сьогодні поступилася Брайтону Роберто Де Дзербі (1:3) на своєму полі в 5 турі АПЛ. Загалом у "манкуніанців" 3 поразки у стартових 5 матчах з початку сезону.

Востаннє манкуніанці програвали тричі за п'ять стартових турів у далекому 1989 році під керівництвом на той момент ще молодого сера Алекса Фергюсона.

Наразі Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці АПЛ посідає 12 сходинку.