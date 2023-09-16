У Тен Гага проблеми не тільки з Санчо.
МЮ ппропускає від Брайтона, Getty Images
16 вересня 2023, 19:25
Манчестер Юнайтед має найгірший старт за час виступів у АПЛ.
Команда Еріка тен Гага сьогодні поступилася Брайтону Роберто Де Дзербі (1:3) на своєму полі в 5 турі АПЛ. Загалом у "манкуніанців" 3 поразки у стартових 5 матчах з початку сезону.
Востаннє манкуніанці програвали тричі за п'ять стартових турів у далекому 1989 році під керівництвом на той момент ще молодого сера Алекса Фергюсона.
Наразі Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці АПЛ посідає 12 сходинку.