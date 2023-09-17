Англія

Команди зіграли внічию, не зумівши відкрити рахунок у грі.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги між собою грали Борнмут Іллі Забарного та Челсі Михайла Мудрика.

Загалом гру можна назвати рівною, в обох команд не було так багато моментів, а явних – тим паче.

Михайло Мудрик нічим не запам'ятався на полі, окрім жовтої картки на 41-й хвилині гри за підкат проти суперника.

Щодо Іллі Забарного, то він провів хороший поєдинок, заблокувавши кілька ударів суперника.

0:0 — загалом закономірний результат для обох команд.

Борнмут — Челсі 0:0

Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Келлі, Керкез (Сенесі, 74) — Крісті (Брукс, 89), Кук — Уаттара (Клюйверт, 63), Біллінг, Таверньє (Сіністерра, 74) — Соланке.

Челсі: Санчез — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл (Чілвелл, 81) — Угочукву, Галлагер — Стерлінг, Фернандес (Маатсен, 81), Мудрик (Палмер, 63) — Джексон.

Попередження: Керкез (62) – Стерлінг (4), Мудрик (41), Дісасі (76), Джексон (80), Чілвелл (90+6).