Англія

Португальский півзахисник влітку може покинути команду Гвардіоли.

У літнє транферне вікно ПСЖ та Барселона намагалися підписати Бернарду Сілву. "Блаугранас" особливо інтенсивно працювали над переходом португальця шукаючи заміну Усману Дембеле, який перейшов до ПСЖ. Проте Манчестер Сіті повідомив обом зацікавленим клубам, що Бернарду не продається.

Для більшої впевненості у збереженні свого ключового гравця "містяни" 23 серпня цього року офіційно підписали новий контракт з футболістом збірної Португалії терміном до 2026 року. До нової угоди включені відступні у розмірі 50 млн. фунтів стерлінгів, які активуються наступного літа. Про це повідомляє відомий італійський інсайдер Фабриціо Романо.

У цьому сезоні Бернарду Сілва відіграв за свій клуб 5 матчів, по одному разу відзначившись голом та результативною передачею. Трансфермаркт оцінює гравця у 80 млн. євро.