Англія

Гравець виступатиме у команді.

Бернарду Сілва підписав новий контракт з Манчестер Сіті - повідомляє офіційний сайт клубу.

Він залишиться в англійському гранді до літа 2026 року.

Португальський півзахисник приєднався до Сіті влітку 2017 року і зробив величезний внесок в успіхи "городян". Провів 308 матчів, Бернарду також виграв п'ять титулів Прем'єр-ліги, два Кубка Англії, чотири Кубки Ліги, два суперкубки і Лігу чемпіонів. Він також забив 55 голів, найбільш пам’ятні — два м'ячі в матчі проти Реала (4:0) у півфіналі Ліги чемпіонів на шляху до успіху минулого сезону.

"Я провів шість неймовірних років у Манчестер Сіті, і я радий продовжити свій час тут. Виграти требл минулого сезону було надзвичайно особливим, і це захоплююче бути частиною команди, де є такий голод і пристрасть. Успіх змушує бажати ще більшого, і цей клуб дає мені таку можливість продовжувати перемагати. Я люблю тренера, своїх товаришів по команді та вболівальників і сподіваюся, що в найближчі роки ми зможемо поділитися ще більшою кількістю чудових спогадів" — сказав він.