Англія

Правий латераль може надовго залишитися на Енфілд Роуд.

Трент Александер-Арнольд, який пропустив перемогу над Вулвергемптоном на вихідних через травму підколінного сухожилля, найближчим часом може підписати новий контракт з Ліверпулем. Таку інформацію дає сайт talksport.com .

Керівницто "мерсисайдців" вже розпочало перемовини з представниками гравця збірної Англії. Діючий контракт між клубом та футболістом був підписаний влітку 2021 року до кінця сезону 2024/25.

У цьому сезоні англієць на клубному рівні взяв участь у 4 матчах, відзначившись 1 гольовою передачею. Трансфермаркт оцінює 24-річного гравця у 65 млн. євро.

Як само Ліверпуль переміг Вулвергемптон, ви можете подивитися у огляді матчу на нашому сайті.