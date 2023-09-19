Англія

"Червоні дияволи" відмовилися від нападника через високі вимоги щодо зарплати.

Гаррі Кейн був готовий відмовити Баварії заради переходу до Манчестер Юнайтед, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, 30-річний футболіст був готовий залишитись у складі Тоттенгема, якби МЮ гарантовано підписав його влітку 2024 року на правах вільного агента.

Однак Кейн вимагав високої заробітної плати, а МЮ вирішив підписати Расмуса Гойлунда, після чого Гаррі вирішив перейти до Баварії.

У поточному сезоні Бундесліги Кейн провів 4 матчі та забив 4 голи.