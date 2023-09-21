Англія

Колишній наставник "гірників" вкотре поділився своїми думками про Михайла Мудрика.

Головний тренер саудівського Ар-Раеда та колишній наставник донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував не надто вдалу гру українського вінгера Михайла Мудрика у складі лондонського Челсі.

"Мудрик - чудовий гравець, у нього великий талант, він покаже свої здібності, свій талант протягом цих восьми років у Челсі. Він підписав контракт із Челсі на вісім років, а не на три чи шість місяців. В Челсі знають, якого гравця вони купили.

Челсі знає його цінність, що він є гравцем, який, найімовірніше, досягне досконалості. Мені випала честь працювати з Мудриком. В Шахтарі він був зіркою. Він продемонстрував ідеальну гру у Лізі чемпіонів. Час дасть відповідь, коли він досягне такого рівня в Челсі, коли буде конкурувати як один із найкращих гравців Англії, але це також був тривалий процес для нього в Шахтарі.

Він чудова людина, дуже професійний. Він працює більше за інших. Його трудова етика неймовірна. Він тренується перед тренуванням, після тренування залишається і тренується ще більше, він тренується майже 24 години на добу. Це тип гравця, який хоче бути найкращим у Європі. Він їсть п'ять разів на день, спить, коли йому потрібно, в середньому 8 або 9 годин, і тренується більше, ніж інші гравці, тому лише час змусить його виглядати природним чином.

Коли я почав з ним працювати, ми були новою командою без бразильських гравців, яких ми втратили через війну. Тому бразильцем у команді був Мудрик, я трансформував його. З часом Мудрик зрозумів команду, як за неї грати, і ми все за нього доробляли, тож це був один із моментів, коли він зрозумів гру та змужнів.

Через шість місяців після мого приходу в команду у нас була пропозиція по Мудрику вартістю 22 мільйони євро від Брентфорда та Баєра. Але президент клубу сказав ні. Це було під час війни. За шість місяців пропозиція виросла з 22 мільйонів до 100. Ми допомогли йому розвиватися, але президент мав такий розум, щоб отримати за нього більше, тому це була чудова комбінація. Він заслужив цей крок, перейшовши до Челсі.

Мудрику потрібен час, щоб створити власну модель гри з новою командою, зі стабільністю, з тренером, якого не можна міняти. У Челсі завжди змінюють тренера, коли результат поганий. Чому вони це роблять?

Для того, щоб досягти успіху, вам потрібна стабільність. Мікель Артета в Арсеналі є хорошим прикладом цього. Челсі, залишайся позаду тренера, і ти побачиш, як Мудрик продемонструє свою якість.

Зі мною Мудрик провів шість матчів у Лізі чемпіонів, а поза тим турніром усі матчі грав так, ніби грав у Лізі чемпіонів. Ви повинні мати імпульс і безперервність, і вони були у нього, тому я знаю, що він зробить усе, що зможе, в Челсі", - наводить слова Йовічевіча 365Scores Arabic.

У нинішньому сезоні Мудрик провів чотири матчі, в яких відіграв на полі 130 хвилин без результативних дій.