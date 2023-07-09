Хорватський спеціаліст тренуватиме у Саудівській Аравії.
ІГОР ЙОВІЧЕВІЧ, ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
09 липня 2023, 21:59
Ігор Йовічевіч очолив Аль-Раед, повідомила офіційна сторінка саудівського клубу в Instagram.
Деталі угоди залишаються невідомими, такі, як тривалість особистого контракту з клубом.
Раніше повідомлялося, що Йовічевіч міг очолити Аль-Адалу. Нагадаємо, що хорват тренував Карпати, Цельє, Динамо Загреб, Дніпро-1 та Шахтар.
Минулого сезону Аль-Раєд посів десяте місце у чемпіонаті Саудівської Аравії.