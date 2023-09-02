Англія

"Орли" підсилили лінію захисту.

Крістал Пелес домовився про перехід центрального захисника Роба Голдінга, який до цього виступав за Арсенал, повідомляє офіційний сайт "орлів".

Сторони підписали угода на три сезони — до літа 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошується, проте в Transfermakrt впевнені, що "каноніри" отримали 1,2 мільйона євро.

27-річний вихованець Болтона у минулому сезоні провів за лондонців 24 матчі в усіх турнірах, забивши 2 голи та отримавши 2 жовті картки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дін Гендерсон перейшов із Манчестер Юнайтед до Крістал Пелес.