"Орли" підсилили лінію захисту.
Роб Голдінг, фото Крістал Пелес
02 вересня 2023, 09:59
Крістал Пелес домовився про перехід центрального захисника Роба Голдінга, який до цього виступав за Арсенал, повідомляє офіційний сайт "орлів".
Сторони підписали угода на три сезони — до літа 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошується, проте в Transfermakrt впевнені, що "каноніри" отримали 1,2 мільйона євро.
27-річний вихованець Болтона у минулому сезоні провів за лондонців 24 матчі в усіх турнірах, забивши 2 голи та отримавши 2 жовті картки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дін Гендерсон перейшов із Манчестер Юнайтед до Крістал Пелес.