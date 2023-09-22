Англія

Капітан та плеймейкер "канонірів" пов'язав своє майбутнє з лондонським клубом.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм капітаном, лідером та атакуючим півзахисником Мартіном Едегором.

24-річний норвезький плеймейкер підписав із "канонірами" нову довгострокову угоду на покращених умовах, точні терміни дії якої на офіційному рівні не уточнюються.

За неофіційною інформацією, новий контракт Едегора з Арсеналом розрахований до літа 2028 року.



Нагадаємо, Едегор став повноцінним гравцем Арсеналу після піврічної оренди влітку 2021 року, перейшовши з мадридського Реала за 35 мільйонів євро.

У минулому сезоні норвежець провів у рамках АПЛ 37 поєдинків, в яких він забив 15 голів та віддав 8 результативних передач. Наразі портал Transfermarkt оцінює Мартіна в 90 мільйонів євро.