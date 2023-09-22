Президент "шпор" не в захваті від роботи з португальцем та італійцем.
Деніел Леві, Getty Images
22 вересня 2023, 16:50
Голова Тоттенгем Готспур Деніел Леві заявив, що призначити Жозе Моуріньо та Антоніо Конте керманичами команди було помилкою, додавши, що клубу Премьєр-ліги "потрібно повернутися до свого коріння" з новим головним тренером Анге Постекоглу. Таку заяву Леві оприлюднив ESPN.
"Я хочу перемагати так само, як і решта. На мене вплинуло розчарування через те, що у нас не було перемог, тиск з боку, можливо, деяких гравців та значної частини вболівальників, розмови про те, що нам треба перемагати, потрібні гроші, топовий тренер, гучне ім'я.
Я пережив період, коли ми майже виграли титул. З Маурісіо у нас були дуже, дуже хороші часи. Ми не зовсім досягли мети, але були дуже близькими і нам довелося змінити стратегію. Вона полягала у тому, щоб запросити спеціаліста з досвідом завоювання трофеїв і ми зробили це двічі. Ви маєте вчитися на помилках.
Моуріньо та Конте відмінні тренери, але, можливо не для цього клубу. Ми хочемо грати певним чином і якщо це означає, що для перемоги потрібно трохи більше часу, можливо, це правильний варіант для нас.
І саме тому, на мій погляд, призначення Постекоглу було цілком правильним рішенням", — сказав Деніел Леві.
Після п'яти зіграних турів АПЛ сезону 2023/24, Тоттенгем йде другим з 13-ю набраними пунктами.