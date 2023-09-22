Англія

Президент "шпор" не в захваті від роботи з португальцем та італійцем.

Голова Тоттенгем Готспур Деніел Леві заявив, що призначити Жозе Моуріньо та Антоніо Конте керманичами команди було помилкою, додавши, що клубу Премьєр-ліги "потрібно повернутися до свого коріння" з новим головним тренером Анге Постекоглу. Таку заяву Леві оприлюднив ESPN.

"Я хочу перемагати так само, як і решта. На мене вплинуло розчарування через те, що у нас не було перемог, тиск з боку, можливо, деяких гравців та значної частини вболівальників, розмови про те, що нам треба перемагати, потрібні гроші, топовий тренер, гучне ім'я.

Я пережив період, коли ми майже виграли титул. З Маурісіо у нас були дуже, дуже хороші часи. Ми не зовсім досягли мети, але були дуже близькими і нам довелося змінити стратегію. Вона полягала у тому, щоб запросити спеціаліста з досвідом завоювання трофеїв і ми зробили це двічі. Ви маєте вчитися на помилках.