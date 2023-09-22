Англія

"Манкуніанці" взимку хочуть продати скандального півзахисника.

Манчестер Юнайтед має намір продати півзахисника Джейдона Санчо після його сварки з головним тренером клубу Еріком тен Хагом.

МЮ хоче виручити з трансферу футболіста 50-60 млн. євро. Про це повідомляє таіттер інсайдера Екрема Конура. У підписанні Санчо зацікавлені команди з АПЛ, Серії А та Бундесліги.

Діючий контракт Джейдона Санчо з МЮ розрахований до 30 червня 2026 року з можливістю пролонгації на один сезон. Трансфермаркт оцінює гравця у 45 млн. євро.

Влітку 2021, за гравця збірної Англії Манчестер Юнайтед заплатив Боруссії Дортмунд 85 млн. євро.

У цьому сезоні англієць провів за клуб 76 хвилин не відзначившись результативними діями.