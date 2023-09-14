Англія

Футболіста було усунуто з дисциплінарних причин.

Вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо відсторонили від тренувального процесу з основною командою. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Ця історія почалася з минулого матчу проти Арсеналу, на який 23-річний англієць не потрапив у заявку команди за рішенням головного тренера Еріка тен Гага, який був незадоволений відношенням футболіста до тренувального процесу.

"Джейдон Санчо залишиться на персональній програмі тренувань поза першою командою, доки не вирішиться питання з дисципліною в команді", — говориться у повідомленні МЮ.

Також у британських ЗМІ зазначалося, що футболісти "червоних дияволів" не співчувають Джейдону, оскільки вони вже натерпілися від нього. Гравці повністю підтримують тен Гага.

Цього сезону Санчо провів три матчі, в яких відіграв на полі 76 хвилин.