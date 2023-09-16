Іспанія

Перехід може відбутися найближчим трансферним вікном.

Джейдон Санчо готовий взимку змінити клубну прописку після конфлікту з головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом. Вже є реальні претенденти на англійця.

Як пише видання Sport.es, Санчо цікавиться Барселона. "Блаугранас" хочуть орендувати Джейдона у січні 2024 року.

Також відомо, що на англійського півзахисника претендує його колишній клуб Боруссія Дортмунд та Ноттінгем Форест, який тренує Стів Купер.

З моменту переїзду на Олд Траффорд, Джейдон Санчо зіграв 82 матчі, забивши 12 м'ячів та віддавши 6 асистів. Цей трансфер коштував "манкуніанцям" 85 млн євро.