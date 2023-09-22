Англія

Керманич "синіх" розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу 6-го туру АПЛ.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі зіграє з Астон Віллою.

Як повідомив головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно напередодні цієї зустрічі з бірмінгемцями, рекордний трансфер клубу, центральний півзахисник Мойзес Кайседо, може повернутися на футбольне поле вже у ці вихідні після травми, через яку він пропустив минулий матч із Борнмутом.

"Нам потрібно, щоб відновилися гравці. Важливо, щоб багато футболістів стали доступними для участі в грі. Завтра нам потрібно оцінити готовність Мойзеса Кайседо. Сьогодні він тренувався індивідуально, а не з командою. Нам потрібно оцінити завтра, і ми побачимо, чи можна його залучити в неділю.

У Марка Кукурельї була лихоманка, але він повернувся після того, як ми відновили тренування цього тижня. Ноні Мадуеке також брав участь у тренуваннях протягом тижня, тому я думаю, що він буде готовий. Можливо, нам знадобиться ще один день для Армандо Брої. Я думаю, що, можливо, він може бути залучений у неділю, але ми не впевнені. Нам потрібно оцінити його завтра", — цитує слова Маурісіо Почеттіно офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, матч Челсі — Астон Вілла відбудеться у неділю, 24 вересня, о 16:00 за київським часом.