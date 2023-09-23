Англія

Англійський вінгер приєднається до команди Стівена Джеррарда, якщо зможе набрати форму.

Колишній атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард продовжує перебувати у статусі вільного агента після того, як його контракт із Ноттінгем Форест підійшов до свого завершення влітку цього року.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, 30-річний англієць наразі близький до того, щоб перейти до чемпіонату Саудівської Аравії, а саме до Аль-Іттіфаку на чолі зі Стівеном Джеррардом.

Відзначається, що Лінгард усе літо прагнув приєднатися до одного з саудівських клубів, серед яких зацікавленим також був Аш-Шабаб. Наразі ж гравець близький до Аль-Іттіфака та попросив у клуба чотири тижні, щоб набрати фізичну форму.

Аль-Іттіфак готовий підписати Лінгарда у наступному місяці після того, як оцінить його форму. Раніше повідомлялося, що Джессі тренувався у таборі лондонського Вест Гема.

У минулому сезоні англієць провів за Ноттінгем Форест в АПЛ 17 поєдинків (927 хвилин), у яких він не відзначився жодною результативною дією, через що став одним із найбільш провальних трансферів у кампанії-2022/23 з урахуванням статусу найоплачуванішого футболіста "лісників" на той момент.