Головний тренер Вест Гема Девід Моєс заявив talkSPORT, що півзахисник Джессі Лінгард тренувався з клубом протягом трьох тижнів.

Шотландський спеціаліст підкреслив, що хоче дати Лінгарду всі можливості, щоб той повернувся у форму. Він також відзначив прогрес гравця у цьому з моменту, коли він почав тренування з клубом.

“Jesse’s trained with us for 3 weeks.” 👀



“I want to give him every opportunity to get back into condition. He’s improved greatly.”



David Moyes responds to rumours that Jesse Lingard could re-sign for #WHUFC. pic.twitter.com/OC5oFxloPL