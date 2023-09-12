Англієць все ще може повернутися до складу "молотобійців".
Джессі Лінгард, Getty Images
12 вересня 2023, 13:44
Головний тренер Вест Гема Девід Моєс заявив talkSPORT, що півзахисник Джессі Лінгард тренувався з клубом протягом трьох тижнів.
Шотландський спеціаліст підкреслив, що хоче дати Лінгарду всі можливості, щоб той повернувся у форму. Він також відзначив прогрес гравця у цьому з моменту, коли він почав тренування з клубом.
Англійський атакуючий півзахисник все ще перебуває у статусі вільного агента. Про можливість повернення 30-річного Лінгарда до Вест Гема йшлося наприкінці серпня.
У липні 2023 року він покинув Ноттінгем Форест після 20-ти матчів у всіх турнірах за клуб у сезоні 2022/23. Тоді він відзначився двома голами та асистами. Портал transfermarkt оцінює гравця у 8 мільйонів євро.