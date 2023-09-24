Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 6-го туру чемпіонату Англії, який пройде 24 вересня і розпочнеться о 16:00.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Вест Гемом, яке пройде на стадіоні Енфілд.

НЕДІЛЯ, 24 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після минулого сезону, який можна сміливо називати провальним у виконанні Ліверпуля щонайменше через непотрапляння команди до Ліги чемпіонів, тренерський штаб "червоних" у літнє трансферне вікно провів глобальну перебудову в лінії півзахисту. Ґрунтуючись на результатах та грі мерсісайдців у стартовому відрізку нової кампанії, поки що можна зробити висновок, що підопічні Юргена Клоппа поступово повертають собі статус головних претендентів на найвищі місця в турнірній таблиці АПЛ, нехай і в деяких матчах перемоги їм далися дуже непросто і, що називається, на характері.

За підсумками п'яти турів Ліверпуль є однією з чотирьох команд поруч із Манчестер Сіті, Арсеналом та Тоттенгемом, які на даний момент не знають поразок у новому сезоні. Єдина втрата очок "червоних" відбулася в першому матчі проти Челсі, коли фінальний свисток зафіксував нічию, після чого перемогли Борнмут, Ньюкасл, Астон Вілла і Вулвергемптон. Так, Ліверпуль далеко не ідеальний та має потенціал для подальшого прогреси, але питань до команди зараз точно стало набагато менше, ніж це було в минулій кампанії.

Вест Гем у період керівництва Девіда Моєса за рахунок свого вертикального футболу та прагматичного підходу завжди міг створити проблеми командам, які прийнято вважати грандами англійського футболу. "Молотобійці" вміють організовано оборонятися, позбавляючи будь-якого вільного простору суперника, швидко контратакувати та використовувати будь-яку гарну нагоду, щоб забити, навіть якщо візуально суперник повністю контролює м'яч і постійно перебуває в атаці.

Лондонцям не потрібно створювати багато моментів — вони готові забивати в будь-якій зручній ситуації, навіть якщо ти цього не очікуєш. У цьому особисто зміг переконатись грізний Брайтон, який зазнав від тріумфатора Ліги конференцій поразки з рахунком 3:1. У минулому турі проблеми з Вест Гемом відчував і Манчестер Сіті, який домінував і мав тотальний контроль м'яча, але на перерву пішов з мінімальним відставанням у рахунку: лише у другому таймі чемпіонові вдалося додавити "молотобійців", проте той матч точно не був для Сіті легкою прогулянкою. Навряд чи таким він стане і для Ліверпуля, бо "червоним" доведеться неабияк помучитися із щільною обороною Вест Гема і стежити у себе за наявністю вільних зон, які лондонці будуть готові з радістю використовувати під час рідкісних але швидких та небезпечних контратак.