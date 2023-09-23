Англія

Австралійський фахівець налаштовує свої гравців перед дербі з "канонірами".

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу перед дербі Північного Лондону пообіцяв "налякати до смерті" Арсенал. Про це повідомляє сайт goal.com.

"Щодо нашої гри, то ми не змінимося, приятелю. Ми вийдемо на поле і злякаємо їх до смерті.

Я чудово розумію, що суперництво у північному Лондоні дуже важливе для вболівальників і беру це до уваги. Коли я був тренером Селтіка, вболівальників цікавив лише результат. Мені це подобається, у цьому вся краса гри.

Люди відчувають, що їхній футбольний клуб є продовженням їх сім'ї і вони хочуть захистити це. Вони хочуть бути впевнені, що команда перемагає щотижня, особливо проти принципових суперників", — висловився головний тренер "шпор" Анге Постекоглу.

Дербі Північного Лондону між Арсеналом та Тоттенгемом відбудеться 24 вересня о 16:00 за київським часом.

Після п'яти зіграних турів ангійського чемпіонату, "каноніри" та "шпори" ділять між собою другу сходинку АПЛ, маючи у своєму активі по 13 залікових балів.