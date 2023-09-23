Англія

Данець дуже хотів грати на Олд Траффорд.

Президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаіфі влітку по відеозв'язку намагався переконати форварда Расмуса Гойлунда, який тоді ще виступав за Аталанту, перейти до ПСЖ. Про це повідомляє The Athletic.

Гойлунду пропонувалася більш висока зарплатня порівняно з тією, яку він отримує зараз у Манчестер Юнайтед. Але данець вислухавши Аль-Хелаіфі, відмовився, бо був рішуче налаштований перейти саме до складу "манкуніанців". Також, на той момент, він вже встиг поговорити з головним тренером МЮ Еріком тен Гагом.

Цього літа, Манчестер Юнайтед заплатив італійський Аталанті за трансфер 20-річного Гойлунда 72 млн. фунтів стерлінгів.

У цьому сезоні за МЮ данець зіграв три матчі, відзначившись одним забитим голом.