Данець дуже хотів грати на Олд Траффорд.
Расмус Гойлунд, Getty Images
23 вересня 2023, 17:42
Президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаіфі влітку по відеозв'язку намагався переконати форварда Расмуса Гойлунда, який тоді ще виступав за Аталанту, перейти до ПСЖ. Про це повідомляє
The Athletic.
Гойлунду пропонувалася більш висока зарплатня порівняно з тією, яку він отримує зараз у Манчестер Юнайтед. Але данець вислухавши Аль-Хелаіфі, відмовився, бо був рішуче налаштований перейти саме до складу "манкуніанців". Також, на той момент, він вже встиг поговорити з головним тренером МЮ Еріком тен Гагом.
Цього літа, Манчестер Юнайтед заплатив італійський Аталанті за трансфер 20-річного Гойлунда 72 млн. фунтів стерлінгів.
У цьому сезоні за МЮ данець зіграв три матчі, відзначившись одним забитим голом.