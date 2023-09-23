Англія

Івуарієць подорожчав у декілька разів менше ніж за рік.

У спортивного директора Арсеналу Еду була можливість підписати Усмана Діоманде минулої зими. Про це повідомляє портал tribalfootball.com посилаючись на O Jogo.

Цього сезону молодий захисник вдало грає за Спортінг і за ним дуже уважно стежать "каноніри". Проте, враховуючи контракт, що передбачає викуп у розмірі 80 млн. євро, Спортінг впевнений, що збереже за собою молодого гравця.

Діоманде перейшов до "левів" на постійній основі тільки у січні з Мідтьюлланда, але водночас він легко міг перейти до Арсеналу. "Каноніри" провіли переговори з "вовками", але відмовилися виплатити 10 млн. євро, які данці вимагали за нього перед Різдвом. Гравець збірної Кот-д’Івуару зрештою перейшов до Спортінга за 7.5 млн. євро.

У цьому сезоні на клубному рівні Усман Діоманде зіграв 6 матчів, забив один гол та віддав дві гольові передачі.