Івуарієць подорожчав у декілька разів менше ніж за рік.
Усман Діоманде, Getty Images
23 вересня 2023, 20:43
У спортивного директора Арсеналу Еду була можливість підписати Усмана Діоманде минулої зими. Про це повідомляє
портал tribalfootball.com посилаючись на O Jogo.
Цього сезону молодий захисник вдало грає за Спортінг і за ним дуже уважно стежать
"каноніри". Проте, враховуючи контракт, що передбачає викуп у розмірі 80 млн. євро, Спортінг впевнений, що збереже за собою молодого гравця.
Діоманде перейшов до "левів" на постійній основі тільки у січні з Мідтьюлланда, але водночас він легко міг перейти до Арсеналу. "Каноніри" провіли переговори з "вовками", але відмовилися виплатити 10 млн. євро, які данці вимагали за нього перед Різдвом. Гравець збірної Кот-д’Івуару зрештою перейшов до Спортінга за 7.5 млн. євро.
У цьому сезоні на клубному рівні Усман Діоманде зіграв 6 матчів, забив один гол та віддав дві гольові передачі.