Португалія

"Каноніри" бажають підсилити лінію оборони.

Лондонський Арсенал має намір підписати захисника Спортінга Усмана Діоманде, повідомляє Record.

За інформацією видання, влітку Спортінг відхилив пропозицію Арсеналу щодо 19-річного гравця на суму 30 мільйонів євро. Португальці оцінюють свого захисника приблизно у 80 мільйонів євро.

Арсенал має намір знову спробувати підписати Діоманді у майбутнє зимове трансферне вікно.

В цьому сезоні футболіст провів 4 матчі за клуб, відзначившись однією результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що Спортінг досі вимагає гроші за перехід Леау.