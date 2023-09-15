"Каноніри" бажають підсилити лінію оборони.
Усман Діоманде і Фабіо Вієйра, Getty Images
15 вересня 2023, 15:55
Лондонський Арсенал має намір підписати захисника Спортінга Усмана Діоманде, повідомляє Record.
За інформацією видання, влітку Спортінг відхилив пропозицію Арсеналу щодо 19-річного гравця на суму 30 мільйонів євро. Португальці оцінюють свого захисника приблизно у 80 мільйонів євро.
Арсенал має намір знову спробувати підписати Діоманді у майбутнє зимове трансферне вікно.
В цьому сезоні футболіст провів 4 матчі за клуб, відзначившись однією результативною передачею.
Раніше повідомлялось, що Спортінг досі вимагає гроші за перехід Леау.