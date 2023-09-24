Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 23 вересня 2023 року, 22:00.
Бернлі – Манчестер Юнайтед, getty images
24 вересня 2023, 09:23
У рамках шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед грав на виїзді проти Бернлі.
Команді Еріка тен Гага вистачило одного забитого гола, аби обіграти опонента. Точний постріл на свій рахунок записав Бруну Фернендеш.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бернлі — Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ-2023/24:
Бернлі – Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Фернандеш, 45.
Бернлі: Траффорд — Робертс, Аль-Дахіль, Байєр, Тейлор — Каллен, Браунхілл (Бенсон, 86) — Гудмундсон (Трезор, 20), Ремзі (Берге, 73), Колеошо (Бруун Ларсен, 73) — Амдуні (Родрігес, 73).
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Еванс (Амрабат, 89), Регілон (Варан, 79) — Мактоміней, Каземіро, Межбрі — Фернандеш — Гойлунд, Рашфорд.
Попередження: Байєр – Далот, Регілон.