Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 23 вересня 2023 року, 17:00.
Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест, getty images
24 вересня 2023, 11:22
У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зумів здобути чергові три очки в свій актив, обігравши на своєму полі Ноттінгем Форест.
Команда Хосепа Гвардіоли відправила у ворота супротивника два м'ячі ще на початку зустрічі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест у 6 турі АПЛ-2023/24:
Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест 2:0
Голи: Фоден 7, Голанд 14
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Нунеш, Родрі – Фоден (Гріліш 87), Альварес (Аке 57), Доку (Філліпс 51) – Голанд
Ноттінгем Форест: Тернер – Болі, Ніакате, Мангала – Ор'є (Гадсон-Одої 56), Сангаре (Еланга 56), Айна (Орігі 75), Тавареш (Монтьєль 39) – Домінгес, Гіббс-Вайт – Авонії (Вуд 75)
Попередження: Аканджі, Едерсон, Гріліш – Тавареш, Сангаре, Гіббс-Вайт, Авонії, Мангала, Орігі, Монтьєль
Вилучення: Родрі, 46 (Манчестер Сіті, неспортивна поведінка)