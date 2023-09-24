Англія

До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії на стадіоні Емірейтс Арсенал зіграє проти Тоттенгема.

Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є Арсенал. Так, на перемогу команди Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 1,66. На успіх Тоттенгема пропонується показник 5,4. Нічийний результат примножить вашу ставку у 4,55 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становить 1,55. Обидві команди будуть грати в атакувальний футбол, тож можуть забити принаймні три голи. Також можна звернути увагу на подію "Обидві команди заб'ють — так". На це пропонується показник 1,61.

Ще одним цікавим варіантом може стати подія "Результат матчу — перемога Тоттенгема або нічия". Коефіцієнт на це 2,48.

Нагадаємо, матч Арсенал — Тоттенгем відбудеться у неділю, 24 вересня, о 22:00 за київським часом.