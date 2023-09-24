Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та лондонський Тоттенгем.

Лондонські Арсенал та Тоттенгем зіграють у дербі Північного Лондона в рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Емірейтс.

Мікель Артета, після перемоги над нідерландським ПСВ (4:0), залучив до стартового складу Вієйру в центральній трійці, тоді як Нкетіа зіграє на лівому фланзі атаки.

Анге Постекоглу, на тлі перемоги над Шеффілд Юнайтед (2:1), використав із перших хвилин Джонсона на вістрі нападу.

Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Райс, Вієйра — Сака, Жезус, Нкетіа.

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Суареш, Томіясу, Сміт-Роу, Жоржиньйо, Ельнені, Гаверц, Нельсон.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума — Кулушевські, Меддісон, Сон — Джонсон.

Запасні: Форстер, Емерсон, Даєр, Девіс, Скіпп, Гейб’єрг, Рішарлісон, Соломон, Веліс.



Гра Арсенал — Тоттенгем почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.