Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 6-го туру чемпіонату Англії, який пройде 24 вересня і розпочнеться о 16:00.

У рамках центрального матчу шостого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Арсеналом та Тоттенгемом, яке пройде на стадіоні Емірейтс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 24 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Дербі Північного Лондона є одним із найпринциповіших англійських протистоянь зі своєю великою історією. В останні роки зустрічі Арсеналу та Тоттенгема ще й були поєдинками двох різних футбольних стилів, де одні традиційно робили ставку на гарний комбінаційний футбол із акцентом на атаку, а другі – на прагматичний підхід із більш вертикальним футболом. Філософія "канонірів" залишається незмінною, а от у стані "шпор" чергова тренерська зміна стала причиною кардинальної зміни вектора розвитку команди.

Арсенал провів відмінний минулий сезон, незважаючи на втрачене чемпіонство в очній боротьбі з досвідченішим Манчестер Сіті, але зупинятися на досягнутому команда Мікеля Артети точно не збирається. Гучна трансферна кампанія, успішний старт нового сезону (хай для когось він не виглядатиме настільки феєричним), довіра лідерів команди до цього проєкту, яка конвертується у масове продовження контрактів, — це все явне підтвердження того, що Арсенал має намір закріпитися у статусі постійного претендента на чемпіонський титул, і поки що у підопічних Артети це доволі добре виходить.

Тоттенгем, у свою чергу, також може бути задоволений своїм стартом нового сезону. На даний момент "шпори" разом з Арсеналом входять до короткого списку з чотирьох команд, які на даний момент не знають поразок за підсумками перших п'яти турів АПЛ. Цієї неділі ситуація для одного з північнолондонських колективів може змінитися. Але як би там не трапилося, зрештою неможливо не констатувати факт того, що Тоттенгем радує не лише своїми результатами, а й своєю грою під керівництвом нового тренерського штабу.

У найкоротші терміни Постекоглу за допомогою ряду необхідних посилень зробив перехід "шпор" від прагматичного захисного стилю до комбінаційного та більш сучасного футболу не таким болючим, якщо робити висновки на тлі стартового відрізку нової кампанії. Матчі Тоттенгема нарешті хочеться дивитися, тому на тлі цього принципова зустріч з Арсеналу стає ще більш цікавою. Чи зможуть "шпори" нав'язати віцечемпіону свою гру чи все ж таки будуть змушені підлаштовуватися під сильніших на папері "канонірів"? Питання, на яке дуже скоро ми отримаємо відповідь.