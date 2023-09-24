Англія

Клуб з Терф Мур знаходиться у жахливому стані.

У суботу, Бернлі поступився Манчестер Юнайтед (0:1) у шостому турі АПЛ. Таким чином, "бордові" програли шість домашніх матчів поспіль у вищому дивізіоні Англії вперше за останні 133 роки. Про це повідомляє BBC.

Вперше це сталося у період з вересня 1889-го по лютий 1890-го років, коли серія поразок Бернлі на своєму полі склала сім ігор.

Після п'яти матчів цього сезону команда Венсана Компані з одним набраним пунктом замикає таблицю АПЛ.