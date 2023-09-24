Англія

Завершилися два матчі шостого туру АПЛ за 24 вересня.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Гем вирушив у гості до Ліверпуля.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, а вже після перерви підопічним Юргена Клоппа вдалося зламати щільну оборону "молотобійців" та здобути перемогу з рахунком 3:1.

Ліверпуль – Вест Гем 3:1

Голи: Салах 16, Нуньєс 60, Жота 85 – Боуен 42

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Собослай, Макаллістер (Ендо 88), Джонс (Гравенберх 77) – Салах, Нуньєс (Гакпо 81), Діас (Жота 81)

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон – Соучек (Форнальс 74), Альварес – Боуен, Ворд-Праус, Пакета (Інгс 87) – Антоніо (Кудус 74)

Попередження: Альварес, Зума

У паралельному матчі Брайтон впевнено обіграв Борнмут, у стартовому складі якого традиційно вийшов український центральний захисник Ілля Забарний.

Підсумковий рахунок 3:1 на користь "чайок", які вийшли на третє місце.

Брайтон – Борнмут 3:1

Голи: Керкес 45+2 (авт.), Мітома 46, Мітома 77 – Соланке 25

Брайтон: Вертбрюгген – Велтман, Вебстер, Данк, Еступіньян – Дауд (Балеба 74), Гілмор – Адінгра (Лемпті 87), Буонанотте (Мітома 46), Велбек (Педро 63) – Фергюсон (Фаті 46)

Борнмут: Нету – Керкес, Келлі (Сенесі 83), Забарний, Ааронс – Біллінґ (Брукс 82), Кук – Клюйверт (Семеньйо 64), Крісті (Траоре 82), Таверньє (Уттара 63) – Соланке

Попередження: Велтман, Гілмор, Данк – Забарний, Брукс, Сенесі