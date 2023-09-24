Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі вважає, що його команда провела свій найгірший матч під його керівництвом.

Зазначимо, що Брайтон переграв Борнмут (3:1).

"Це найгірший матч з того моменту, як я очолив команду. Нам просто пощастило у двох чи трьох ситуаціях.

Вперше наш клуб провів матч після гри у єврокубку у середині тижня.

Тому нам потрібно звикнути грати багато ігор поспіль. Я змінив склад, змінив багато футболістів, бо треба дати гравцям відпочити.

Потрібно адаптуватися до цього. Ми зіграли не дуже добре, але виявили характер", — наводить слова Де Дзербі ВВС.

Зазначимо, що Брайтон посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.