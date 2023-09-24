Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 вересня 2023 року, 16:00.
Брайтон, твіттер Брайтона
24 вересня 2023, 19:58
У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на власному полі здобув впевнену перемогу над Борнмутом.
"Чайки" пропустили курйозний гол в середині першого тайму, проте зібралися та відповіли трьома голами у ворота суперників. Героєм матчу став Мітома, який відзначився дублем.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Борнмут у 6 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Брайтон – Борнмут 3:1
Голи: Керкес 45+2 (авт.), Мітома 46, Мітома 77 – Соланке 25
Брайтон: Вертбрюгген – Велтман, Вебстер, Данк, Еступіньян – Дауд (Балеба 74), Гілмор – Адінгра (Лемпті 87), Буонанотте (Мітома 46), Велбек (Педро 63) – Фергюсон (Фаті 46)
Борнмут: Нету – Керкес, Келлі (Сенесі 83), Забарний, Ааронс – Біллінґ (Брукс 82), Кук – Клюйверт (Семеньйо 64), Крісті (Траоре 82), Таверньє (Уттара 63) – Соланке
Попередження: Велтман, Гілмор, Данк – Забарний, Брукс, Сенесі