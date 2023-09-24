Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 вересня 2023 року, 18:30.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед вирушив у гості до Шеффілд Юнайтед, де здобув нищівну та гучну перемогу.

Команда Едді Гау відправила у ворота суперника вісім "сухих" м'ячів, авторами яких, до всього цього, стали вісім різних гравців. Таку практику ми побачили вперше в історії АПЛ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шеффілд Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед у 6 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Шеффілд Юнайтед – Ньюкасл 0:8

Голи: Логстафф, 21, Берн, 31, Ботман, 35, Вілсон, 56, Гордон, 62, Альмірон, 68, Гімараес, 73, Ісак, 87

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Ахмедходжич, Іган, Робінсон — Богл (Траоре, 46), Хамер (Бен Сліман, 66), Норвуд (Девіс, 63), Соуза, Томас — Макеті (Бешем, 75), Арчер

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Лівраменто, 70), Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес (Голл, 81), Андерсон — Альмірон (Тоналі, 70), Вілсон (Ісак, 70), Барнс (Гордон, 12)

Попередження: Ахмедходжич, Робінсон, Соуза, Іган