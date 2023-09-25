Англія

Український нападник відзначився першими результативними діями в Англії.

Назарій Русин вийшов в стартовому складі Сандерленда U-21 в рамках поєдинку п'ятого туру проти Дербі U-21.

Український футболіст в середині першої половини гри добре витримав офсайдну лінію та отримав м'яч на вільному просторі та відзначився асистом на партнера.

Згодом Назарій Русин заробив одинадцятиметровий пенальті, який реалізував Тейлор.

Відео асисту українця доступне в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Назарій Русин дебютував за дорослу команду англійського клуба.