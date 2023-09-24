Українець зіграв у матчі Чемпіоншипу.
НАЗАРІЙ РУСИН, TWITTER.COM/SUNDERLANDAFC
24 вересня 2023, 19:45
Український нападник Сандерленда Назарій Русин дебютував за свою команду в матчі 8-го туру Чемпіоншипу проти Кардіффа.
Українець вийшов на поле на 88-ій хвилині, замінивши Хаггінса. Вихід Назарія не змінив рахунок на табло — Сандерленд поступився на очах власних вболівальників з рахунком 0:1.
Наразі Сандерленд посідає п'яту сходинку чемпіонату, Кардіфф — сьомий.
Нагадаємо, Русин перейшов до Сандерленда із Зорі за 2,5 млн євро.