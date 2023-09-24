Український нападник Сандерленда Назарій Русин дебютував за свою команду в матчі 8-го туру Чемпіоншипу проти Кардіффа.

Українець вийшов на поле на 88-ій хвилині, замінивши Хаггінса. Вихід Назарія не змінив рахунок на табло — Сандерленд поступився на очах власних вболівальників з рахунком 0:1.

Наразі Сандерленд посідає п'яту сходинку чемпіонату, Кардіфф — сьомий.

Нагадаємо, Русин перейшов до Сандерленда із Зорі за 2,5 млн євро.