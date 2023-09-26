Англія

Незабаром про продовження угоди з бразильським хавбеком має бути оголошено офіційно.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ньюкасл Юнайтед незабаром підпише новий контракт із своїм ключовим центральним півзахисником Бруно Гімараесом.

Головний тренер "сорок" Едді Гау заявив, що нічого про це не знає.

"Я не знаю, що відбувається", — цитує слова англійського фахівця журналіст Фабріціо Романо.

Відзначається, що нова угода до літа 2028 року вже узгоджена та буде підписана найближчим часом, тоді як в контракті Гімараеса буде прописана клаусула в 100 мільйонів фунтів стерлінгів.