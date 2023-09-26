Англія

Англійці стоятимуть на своїй позиції щодо російських команд.

Рішення УЄФА стосовно повернення російських команд U-17 до змагань під своєю егідою не отримало позитивної реакції від Футбольної асоціації Англії, повідомляє The Times.

Англійська ФА дотримуватиметься своїх принципів, незважаючи на рішення УЄФА реінтегрувати російські команди U-17 в європейські змагання. Таким чином, англійці відмовляться грати проти будь-якої російської національної команди.

Позиція Футбольної асоціації Англії полягає у тому, що жодна з її команд, юніорська чи старша, не гратиме проти команди, яка буде представляти росію.

"Ми не підтримуємо позицію щодо реінтеграції росії до змагань УЄФА за віковими категоріями, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти росії", — йдеться у заяві ФА.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Виконавчий комітет УЄФА прийняв чергове скандальне рішення, згідно до якого російські команди U-17 будуть знову допущені до змагань під егідою організації.