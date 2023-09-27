Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 26 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед на власному полі здобув перемогу над Крістал Пелес.

Команда Еріка тен Гага вже з перших хвилин почала демонструвати перевагу над суперниками у володінні м’ячем, тож "склярі" в підсумку пішли на перерву, навіть не побачивши при цьому чужого штрафного майданчика, тоді як у їхніх воротах побували два м’ячі.

У другому таймі ситуація для гостей стала трохи кращою в плані атаки, але про будь-яку конкуренцію в цьому матчі вже не йшлось тоді, коли Марсьяль оформив третій м’яч господарів поля.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес у 1/16 фіналу Кубка англійської ліги:

Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 3:0

Голи: Гарначо, 21, Каземіро, 27, Марсьяль, 55

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Варан (Еванс, 61) — Пелістрі, Амрабат (Гор, 61), Каземіро, Гарначо — Межбрі (ван де Бек, 71), Маунт (Лінделеф, 46) — Марсьяль (Гойлунд, 75)

Крістал Пелес: Гендерсон (Джонстон, 19) — Клайн, Голдінг, Річардс, Мітчелл — Дукуре (Г'юз, 60), Рідевальд (Озо, 80) — Рак-Сак'ї (Геї, 46), Шлупп (Езе, 60), Айю — Матета

Попередження: Ганнібал — Голдінг.