Англія

Клуб сформував чітку позицію стосовно поведінки гравця.

Манчестер Юнайтед рахує, що веде себе коректно у ситуації із Джейдоном Санчо - повідомляє ESPN.

Згідно із правилами FIFA клуби можуть бути покарані, якщо їхні футболісти тренуються ізольовано від команди, проте англійський гранд вважає, що не порушує цього правила через поведінку вінгера.

Джейдон Санчо розкритикував головного тренера Еріка тен Гага у Instagram, втім пізніше видалив допис.

Та даний епізод змусив колектив відсторонити його від тренувань та деяких інших приміщень на базі.