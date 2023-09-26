Англія

Профіль англійського вінгера в одній із найбільш популярних соцмереж більше недоступний.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг у середині вересня відсторонив вінгера Джейдона Санчо від роботи з першою командою через те, що той відмовився вибачатися перед ним за свою публічну критику після матчу четвертого туру АПЛ проти Арсеналу.

Напередодні з'явилася інформація, що група гравців Манчестер Юнайтед порадила Санчо вибачитися перед нідерландським спеціалістом, якщо він хоче врятувати свою кар'єру на Олд Траффорд.

На тлі цього 23-річний англійський вінгер вирішив видалити свій профіль в соціальній мережі Instagram із 10 мільйонами підписників, проте точні причини такого рішення наразі невідомі. Сторінка Санчо раніше була за цим посиланням, проте наразі вона недоступна.

Раніше повідомлялося, що Джейдон Санчо готовий залишити Манчестер Юнайтед у майбутнє зимове трансферне вікно, тоді як клуб готовий відпустити його за 50-60 мільйонів євро.